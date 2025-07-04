結婚できない男性ばかりが口にする危険な一言 結婚相談所が語る落とし穴日刊SPA!

結婚できない男性ばかりが口にする危険な一言 結婚相談所が語る落とし穴

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 結婚相談所の主宰が、「出会いがない」という口癖についてつづった
  • この一言は恋愛運を遠ざけてしまう「落とし穴」かもしれないと説明
  • 背景として「現状維持バイアス」「選択のパラドックス」などに言及している
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