BRICS関連会合に出席したブラジルのルラ大統領（中央）＝2月、ブラジリア（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】中国ロシアなど主要新興国でつくるBRICSの首脳会議が6日、ブラジルのリオデジャネイロで開幕する。昨年加盟したイランへの米国とイスラエルによる攻撃が主要議題の一つになるとみられるが、加盟国間で意見が隔たり、首脳宣言の取りまとめは難航が予想される。影響力拡大を目指すBRICSは利害対立が増えて壁に直面、