4Æü¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡Ö»²±¡Áª¡×¤È¡Ö½ë¤µÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡Ö½ë¤¤»þ¤ÎÁªµó¤Ï¤â¤¦¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×µ­¼Ô¤«¤é¡¢»²±¡Áª¤È½ë¤µÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¡ÖÇ¯¡¹½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ÎÁªµó¤Ã¤Æ¤â¤¦ÂÎÎÏ¾¡Éé¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¤»þ¤ÎÁªµó¤Ï¤â¤¦¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢2005Ç¯¤Î¡ÈÍ¹À¯Áªµó¡É¤Ç¥¯¡¼¥ë¥Ó¥º¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ­