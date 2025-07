電子ペーパー技術の第一人者であるE Inkが、ノートPC向けの「画期的な電子ペーパー・タッチパッド・ソリューション」を発表しました。具体的には、カラー電子ペーパーとノートPC用タッチパッドを組み合わせて、タッチパッド部分に各種情報を表示する事ができるというものです。E Ink Utilizes Intel® Smart Base to Launch Innovative ePaper with Touch-Enabled Application, Ushering in a New Interactive AI PC Experienc