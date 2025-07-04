»²±¡ÁªÀéÍÕÁªµó¶è¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î£±£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÀéÍÕÂçÂç³Ø±¡¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ±¡¤Î´ØÃ«¾º¶µ¼ø¡Ê£µ£³¡Ë¤Ëº£²ó¤ÎÁªµó¤ÎÃíÌÜÅÀ¤ä¡¢ÅêÉ¼Àè¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤­¼ê²¬ÅÄÍ¥¿Í¡Ë¡½¡½ÀéÍÕÁªµó¶è¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬£²µÄÀÊ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬£±µÄÀÊ¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦¹½¿Þ¤¬¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¡¢¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤¬ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬