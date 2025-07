【攻殻機動隊展 Ghost and the Shell】 会期:2026年1月30日~4月5日 会場:TOKYO NODE GALLERY A/B/C(虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F) 攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会(講談社、森ビル、KDDI、プロダクション・アイジー、パルコ)は、「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」を2026年1月30日から4月5日までTOKYO NODE GALLERY A/B/C(