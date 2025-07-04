ÂçÊÑ¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëSwitch2¤Ï¡¢½éÂåµ¡¤è¤ê¤â100¥°¥é¥à¤Û¤É½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»È¤¤¹þ¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤µ¤ÎÉéÃ´¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤­¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ïº£¤«¤é¤¢¤ë¡Ö¸½ÂåÉÂ¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ÉðÆ£¹°¼ù¡Ë¤ï¤¬²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Î¤â¤Î¿À¡¹¤·¤­¡ÖSwitch2¡×6·î¾å½Ü¤ËNintendo Switch2¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á2¡×¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Âç¿Íµ¤¤æ¤¨¤Î¶ËÅÙ¤ÎÉÊÇö´¶¤Ç¡¢ÎóÅç¤ÏÅöÁªÍîÁª¤Î°¤É¡¶«´­¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÏ¢¥È