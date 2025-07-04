¡Ö´ÚÎ®¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡Ê35¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤Î¤Û¤É´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¤Ï4Æü¡ÖÂæËÌ¡Ý¥Ð¥ó¥³¥¯¡ÝÅìµþ¤Ç¹¬Ê¡½¼ÅÅ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£26Æü¡Ö2025¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼HYE¡¢TALK in TOKYO¡×¤òÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶µ°é²ñ´Û°ì¥Ä¶¶¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£Åìµþ¸ø±éÁ°¤Î5·î3Æü¤Ë¤ÏÂæËÌ¡ÖClapper Studio¡×¤Ç¡¢Æ±17Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¡ÖAksra Theater¡×¤Ç¤â