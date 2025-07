Googleの動画生成AIモデル「Veo 3」が、Googleの有料AIサービス「Google AI Pro」加入者向けにGeminiを通じてリリースされました。Veo 3の使用は1日あたり3本までで、最長8秒の音声付き動画を生成できます。The wait is over. @GeminiApp is now shipping Veo 3 *globally* for all Pro members!That means India, Indonesia, all of Europe, and more are starting to get access to create videos right now.As a member, you