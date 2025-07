「OROCHI-MINI Ultimate」 Brise Audioは、“究極のラインケーブル”を目指して設計を刷新したポータブルオーディオ用ラインケーブル「OROCHI-MINI Ultimate」を、7月4日に発売した。4.4mm to 4.4mm、4.4mm&3.5mm to 4.4mm、3.5mm to 3.5mmの全3種類で、価格はオープン。ケーブル長は15cm(プラグ含まず) 「OROCHI-MINI Ultimate ミニミニケーブル 4.4mm to 4.4mm」 同社の新