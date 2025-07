韓国の7人組男性グループ・BTSのファン(ARMY ※BTSファンの呼称)に焦点を当てたドキュメンタリー映画『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』が、7月30日に日本でも公開されることが4日、明らかになった。『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』ポスタービジュアル本作はARMYたちのそれぞれの物語、世界中のARMYによるファン活動、忘れることのできないコンサートの思い出を通して、BTSとファンとの深い精神的な絆を描く作品。BTSを世界的