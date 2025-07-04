大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年7月2日(日本時間3日)ロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・ホワイトソックス＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手（30）が、本拠地で行われたホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発出場、9回に38試合ぶり今季12盗塁目となる二盗を決めサヨナラのホ&#1254