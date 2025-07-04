¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤òº¸É¨¹üºÃ½ý¤Î¤¿¤á¡¢Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¥Ã¦¤¬Ä¹´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤òÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÁ°Æü2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£6²ó¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤¬»°Åð¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢Êá¼ê¥¹¥ß¥¹¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤ò¼õ¤±¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿Áö¼Ô¤ÎÆ¬Éô¤Èº¸É¨¤¬ÀÜ¿¨¡£¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¥È¥ì¡¼