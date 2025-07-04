東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値144.93高値145.23安値143.45 147.40ハイブレイク 146.32抵抗2 145.62抵抗1 144.54ピボット 143.84支持1 142.76支持2 142.06ローブレイク ユーロドル 終値1.1757高値1.1810安値1.1718 1.1897ハイブレイク 1.1854抵抗2 1.1805抵抗1 1.1762ピボット 1.1713支持1 1.1670支持2 1.1621ローブレイク