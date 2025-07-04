東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値170.39高値170.61安値169.32 172.18ハイブレイク 171.40抵抗2 170.89抵抗1 170.11ピボット 169.60支持1 168.82支持2 168.31ローブレイク ポンド円 終値197.91高値198.10安値195.76 201.09ハイブレイク 199.60抵抗2 198.75抵抗1 197.26ピボット 196.41支持1 194.92支持2 194.07ローブレイク