東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6571高値0.6588安値0.6537 0.6645ハイブレイク 0.6616抵抗2 0.6594抵抗1 0.6565ピボット 0.6543支持1 0.6514支持2 0.6492ローブレイク キーウィドル 終値0.6071高値0.6093安値0.6030 0.6162ハイブレイク 0.6128抵抗2 0.6099抵抗1 0.6065ピボット 0.6036支持1 0.6002支持2 0.5973