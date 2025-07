どうしても算数や数学の問題を解くのが苦手で、学生時代に苦労した経験があるという人は多いかもしれません。新たに、アメリカのオックスフォード大学などの研究チームが、「学生の脳に電気刺激を与えることで数学のスキルを向上させられる」という研究結果を発表しました。Functional connectivity and GABAergic signaling modulate the enhancement effect of neurostimulation on mathematical learning | PLOS Biologyhttps:/