大阪9月限ナイトセッション 日経225先物40120+400 （+1.00％） TOPIX先物2854.5+28.0 （+0.99％） シカゴ日経平均先物40120+400 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 3日の米国市場はNYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。6月の米雇用統計で非農業部門就業者数が前月比14万7000人増加と、市場予想（11万人増程度）を上回った。失業率は前月の4.2％から4.1％に低下した。前日