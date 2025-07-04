◆米大リーグドジャース―ホワイトソックス（３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３日（日本時間４日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ホワイトソックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。スタメン入りは４月２０日から６６試合連続。２試合ぶりの本塁打となる３１号が出るかに注目だ。１日（同２日）の３連戦初戦だった本拠地・ホワイトソック