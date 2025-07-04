4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 41372.20円ボリンジャーバンド3σ 40478.00円ボリンジャーバンド2σ 40120.00円4日夜間取引終値 40006.00円5日移動平均 39785.90円3日日経平均株価現物終値 39583.80円ボリンジャーバンド1σ 39545.00円一目均衡表・転換線 39075