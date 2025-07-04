4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 798.21ポイントボリンジャーバンド3σ 781.81ポイントボリンジャーバンド2σ 765.40ポイントボリンジャーバンド1σ 749.00ポイント25日移動平均 735.50ポイント一目均衡表・基準線 732.60ポイントボリン