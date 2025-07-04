日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』(5日15:00〜)の全出演アーティストのタイムテーブルが発表された。『THE MUSIC DAY 2025』総合司会の櫻井翔※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり○■15時台・INI・岸谷香・超特急・美麗-Bi-ray-・FUNKY MONKEY BΛBY'S・M!LK・muque●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1・氣志團・DA PUMP・超ときめき宣伝部・TRF○