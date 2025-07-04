日本時間7月4日（金）早朝、英国推理作家協会（CWA：The Crime Writers’ Association）は、2025年のダガー賞〈翻訳部門〉（Dagger for Crime Fiction in Translation）の受賞作として、王谷晶『ババヤガの夜』英訳版（The Night of Baba Yaga）を発表した。 参考：王谷晶『ババヤガの夜』、日本人初「ダガー賞」受賞なるか？翻訳担当者「三島由紀夫作品にも近いリズム感があった」 翻訳はサム・ベット、出版