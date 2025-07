日本時間7月4日(金)早朝、英国推理作家協会(CWA:The Crime Writers’ Association)は、2025年のダガー賞〈翻訳部門〉(Dagger for Crime Fiction in Translation)の受賞作として、王谷晶『ババヤガの夜』英訳版(The Night of Baba Yaga)を発表した。 参考:王谷晶『ババヤガの夜』、日本人初「ダガー賞」受賞なるか?翻訳担当者「三島由紀夫作品にも近いリズム感があった」 翻訳はサム・ベット、出版