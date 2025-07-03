4つの短編映画を観るような注目の4バンドが集結する異色の「感動型」イベント「Feel at Home Episode.1」が7月10日、渋谷WWW Xにて無料開催されることが発表された。ニイナは、北九州出身で日常から生まれるドラマをリリカルに表現する作風で注目を集め、SNS再生数2000万超え他、配信曲は軒並み注目され、各メディアには「次に来るアーティスト」としてたびたび取り上げられる存在。今回はバンドセットで登場する。ウソツキは、10
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