¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£¶Æü¡¢Ê¡Åç¡Ë¼·Í¼Á°¤ÎÊ¡Åç¤Ë¡¢´üÂÔ¤Î¿·À±¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÆüÍËÊ¡Åç£¶£Ò¡Ê¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥¢¥é¥¸¥ó¡¢Èþ±º¡¦ÎÓ¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î»ç±ñ£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÈ¾Äï¡£ÎÓ»Õ¤Ï¡ÖÆþ±¹Åö½é¤«¤éÎÉ¤¯¡¢°ú¤­Â³¤­¤¤¤¤¾õÂÖ¡£ÁÇ·Ú¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ð¾ù¤ê¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££±½µÁ°¤ÎÈþ±º£×¤Ï£³Æ¬Ê»¤»¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÇ¯Ä¹ÇÏ£²Æ¬¤È¸ß³Ñ¤Ë