【モデルプレス＝2025/07/04】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（毎週金曜よる10時〜）が、7月4日よりスタートする。【写真】高橋海人＆中村倫也、バディ感漂う新ドラマ全身ビジュアル◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」本作は、熱き人間ドラマと本格アクションシーンが織りなす、新時代の麻取アクション
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 令和の虎出演 青笹寛史さん死去
- 2. 駅ロッカー開かず 帰れぬ人複数
- 3. 松岡 会見で隠せなかった本音
- 4. 大麻栽培か 元女優の逮捕が判明
- 5. 逮捕のフジ元P マツコから借金か
- 6. 万博で下着露出 あられもない姿
- 7. 安住アナ「7月5日」について予言
- 8. 国分 大御所女優にイジメ疑惑も
- 9. ジャンプ坂野旭飛さん死去 19歳
- 10. 息子の性的暴行に涙 女優の謝罪
- 1. 駅ロッカー開かず 帰れぬ人複数
- 2. 大麻栽培か 元女優の逮捕が判明
- 3. 万博で下着露出 あられもない姿
- 4. 女優に性暴行か 同意ありと主張
- 5. 参院選 中田敦彦の弟に批判殺到
- 6. 震度6弱を観測 海底噴火のリスク
- 7. 死亡した患者のクレカ不正利用か
- 8. 自公は議席47で地獄まっしぐらか
- 9. 駅員投げ飛ばしたか「正当防衛」
- 10. トリプル高気圧 殺人的猛暑来る
- 1. 高齢者は産めない「差別なのか」
- 2. 参院選の比例選 著名人ずらり
- 3. しち面倒臭い 首相の発言が物議
- 4. トカラの地震で誤情報 注意喚起
- 5. 石破氏 米巡りトランプ氏に反論
- 6. 「政治家として論外」疑惑に指摘
- 7. アディーレ 事件防げない異常さ
- 8. 参政代表 高齢女性は子産めない
- 9. 市長が学歴詐称か 詐欺師と同じ
- 10. 首相 地震1時間後に選挙写真投稿
- 1. 日本でも活動 白血病で23歳死去
- 2. トランプ氏「日本は非常に頑固」
- 3. 大谷の通訳 元通訳を逮捕 米
- 4. 肛門からウナギ侵入 中国で事件
- 5. 旭日旗連想 韓国教授が怒り心頭
- 6. キャサリン妃 現在の生活に苦悩
- 7. 約50発着弾29人死亡 イスラエル
- 8. 印で90度直角カーブの高架橋完成
- 9. 米国の富裕層の資産運用がヤバい
- 10. 日本の空港で人種差別被害 炎上
- 1. 若者がLINEの「。」嫌がる理由
- 2. レクサス無理…駐車場代の返金は
- 3. 定時帰宅する息子 親世代は複雑?
- 4. 「特別な給付金」を知らず…衝撃
- 5. 「1on1おじさん」揶揄される上司
- 6. 一度も働かず 男性の凄い稼ぎ方
- 7. キムチに異物混入か LAWSON謝罪
- 8. 異次元 羅布乃瑠沙羅英慕の実態
- 9. 女性は新型「ムーヴ」が苦手?
- 10. ミニバンから軽 乗りかえるべき?
- 1. 結婚できない男性 共通する口癖
- 2. 「折りたたみiPad」開発中止へ
- 3. 50万人が選んだ Amazon神製品
- 4. 偽のヌード画像作るアプリの内情
- 5. 折りたたみiPhone カメラ性能は
- 6. 手ぶらバッグ 約500万円突破
- 7. Amazon音楽聞き放題が3カ月無料
- 8. ブラウザ単体でAIを動かす方法
- 9. TikTok法に「合法的に無視」
- 10. AIが「妨害工作」を検知 結果
- 1. ジャンプ坂野旭飛さん死去 19歳
- 2. 坂野旭飛さんからアルコール検出
- 3. 阿部詩のビキニ姿に絶賛の声続出
- 4. 巨人狙うか MLB日本人投手の実名
- 5. 中田英寿監督が爆誕 27日試合へ
- 6. プロ野球2軍の地区振り分け判明
- 7. やす子 防災グッズに反響が続々
- 8. リバプールFWジョタさん 死去
- 9. 「口が未発達」増えている原因は
- 10. 逮捕の球界レジェンドが独占告白
- 1. 令和の虎出演 青笹寛史さん死去
- 2. 松岡 会見で隠せなかった本音
- 3. 逮捕のフジ元P マツコから借金か
- 4. 安住アナ「7月5日」について予言
- 5. 国分 大御所女優にイジメ疑惑も
- 6. 質低い カズレが縁日で買わぬ品
- 7. 逆ギレされた小川彩佳にツッコミ
- 8. 「ミッキー邪魔」TDRで批判殺到
- 9. 草なぎ剛 パフォーマンスに賛否
- 10. 現役保育士・てぃ先生、経済同友会の保育士不足対策を一蹴「申し訳ないが、現場を知らない人の発想」
- 1. 「円山」はなんて読む？万博記念公園で有名な大阪府の地名です！
- 2. 便秘解消技がヤバい 大量に出た
- 3. 「子欲しいが挿入痛い」悩み吐露
- 4. 夫の冷たい対応に絶望 離婚検討
- 5. 「かくれんぼ」保育園で禁断の恋
- 6. 「時給400円夫婦」物価高に嘆き
- 7. 小学生にもピルを処方する理由
- 8. 妊娠もまた男の子 ショックで涙
- 9. ヘビロテ確実 ユニクロ新作7点
- 10. 美人見えするアイメイクの上下