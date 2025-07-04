【モデルプレス＝2025/07/04】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（毎週金曜よる10時〜）が、7月4日よりスタートする。【写真】高橋海人＆中村倫也、バディ感漂う新ドラマ全身ビジュアル◆高橋海人＆中村倫也W主演「DOPE 麻薬取締部特捜課」本作は、熱き人間ドラマと本格アクションシーンが織りなす、新時代の麻取アクション