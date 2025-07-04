※経済指標 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（6月）21:30 結果14.7万人 予想10.6万人前回14.4万人（13.9万人から修正） ＊失業率（6月） 結果4.1％ 予想4.3％前回4.2％ ＊平均時給（6月） 結果0.2％ 予想0.3％前回0.4％（前月比） 結果3.7％ 予想3.9％前回3.8％（3.9％から修正）（前年比） ＊民間部門雇用者数 結果7.4万人 予想10.0万人前回13.7万人（14.0万人から