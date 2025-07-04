¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥«¥Ö¥¹5¡½4¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê2025Ç¯7·î2Æü¥·¥«¥´¡Ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î73ÂÇÅÀ¤È¤·¡¢º£±Ê¤Î5¾¡ÌÜ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áö¼Ô¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤»¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡£ÂÇÅÀ¤Ï1¿Í¤Ç²Ô¤²¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¡×¡£0¡½3¤Î3²ó¤Ïº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£2¡½3¤Î4²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¡¢Í··â¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤­ÃæÁ°¤ØÅ¾¤¬¤ëµÕÅ¾2ÅÀÂÇ¤òÊü