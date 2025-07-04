¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬6·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖHUAWEI WATCH FIT 4 Pro¡×¡£¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¡ÖWATCH Ultimate¡×¡¢¡ÖWATCH¡×¡¢¡ÖWATCH GT¡×¡¢¡ÖWATCH FIT¡×¡¢¡ÖWATCH D¡×¤Î5¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖWATCH FIT¡×¤Ïµ¡Ç½¤¬¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¡ÖBand¡×¥·¥êー¥º¤ò½ü¤¯¤ÈºÇ¤â°Â¤«¤Ã¤¿¡£ ¤·¤«¤·¡¢FIT 4 Pro¤ÏFIT¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡ÖPro¡×¤ÈÉÕ¤¯¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë