¡Ú¡ÖD.Gray-man¡×29´¬¡Û 7·î4Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§638±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖD.Gray-man¡×¤Î29´¬¤ò7·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï638±ß¡£ ËÜºî¤ÏTV¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿À±Ìî·Ë»á¤ÎºîÉÊ¡£¸µ¡¹¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.RISE¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 29´¬¤ÏÁ°´¬¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·´©¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬À»Àï¤ÎÆæ¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¸¥ç¥Ë&#