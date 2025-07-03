TBS·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Önews23¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å11»þ¡¢¶âÍË¸á¸å11»þ58Ê¬¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾®ÀîºÌ²Â¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àÆ£¿¹¾ÍÊ¿¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡Öº£Æü¤Ï¾®Àî¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶âÍË¤Î¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¤Î¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¾®Àî¥¢¥Ê¤ÎÂåÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¾®Àî¥¢¥Ê¤Ï2Æü¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·çÀÊ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê