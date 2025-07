元Hugging Faceのテクニカルリードで、Google DeepMindのシニアAIリレーションエンジニアであるフィリップ・シュミット氏が、AIを使う上で「コンテキストエンジニアリング」が必須であると、自身のブログで主張しています。The New Skill in AI is Not Prompting, It's Context Engineeringhttps://www.philschmid.de/context-engineering一般的に、AIのレスポンスを最適化するためには、AIへの指示を具体的かつ詳細なものにする「