²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡£2025Ç¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Î²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤¿¡Ö2025Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½Â¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ö¾ð¤ò¤Î¤¾¤­¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§65ºÐÃËÀ­Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê66ºÐ¡Ëµï½»ÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¿¦¼ï¡§´ë²è¡¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¿ÊÔ½¸¡¿¹­Êó¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Ìò°÷¡Ê¼èÄùÌò¡¦¼¹¹ÔÌò¤Ê¤É¡Ë¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡§4Ç¯ÌÜÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í1500Ëü±ß¡¢