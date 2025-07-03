¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯7·î3Æü¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤£Ä¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2È¯¤Ç´°Á´Éü³è¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£2²ó¤ËÀèÀ©¤Î12¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ï13¹æ¥½¥í¡£¼çË¤¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤òÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£ÂÇ·âÉÔ¿¶¤«¤é2·³¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤ò¼«¤é¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£Å°ÄìÅª¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢È±¤ò´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢1·³Éüµ¢¡£¤³¤ì¤¬Éüµ¢¸å6»î¹ç¤Ç4ËÜÌÜ¡£Á°Æü¤ÏºÇ½ª²ó¤Ë·àÅª¤ÊµÕÅ¾¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ