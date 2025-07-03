2025Ç¯7·î1Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-16-2¡Ë3³¬¡Ö¥·¥§¥Õ¥º ¥é¥¤¥Ö ¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥á¥í¥ó¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÁÂèÆóÃÆ with ¥Þ¥ó¥´¡¼¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥á¥í¥ó¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥Õ¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥í¥ó¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¤«¤­É¹¥Ñ¥Õ¥§