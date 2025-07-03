ÆÉ¼Ô330Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖESSEÆÉ¼Ô¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£Î®¹ÔÂç¾Þ¡×¡£Èþ¤ò¤ß¤¬¤¯¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤«¤é¥×¥Á¥×¥é¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°¦ÍÑ¥³¥¹¥á¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡¦¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£ÆÉ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÏÂ¿µ¡Ç½¥¿¥¤¥×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥á¥¤¥¯Íî¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÌÓ·ê¤ä¥¨¥¤¥¸¥ó¥°Çº¤ß¤Ë¤Þ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¥¿¥¤¥×¤¬¿Íµ¤¡£¡üÎ®¹ÔÂç¾Þ¡§¥Þ¥¤¥ë¥É¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë