µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤ò°ã·û¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÈ½·è¤«¤é´Ý1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤­¤ç¤¦¡¢ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´¹ñ°ìÀÆ¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¤ÏÆüÊÛÏ¢¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Î¤â¤È¡¢ÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¤¬µîÇ¯7·î¡¢¡ÖµìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¡¢º£Ç¯1