²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î3F¥Õ¥í¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Þ¤Á¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î16Æü(¿å)¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ ²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à 3F ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Þ¤Á¡Ù¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë  ½êºßÃÏ¡§ ¢©220-0012¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤6-2-9TEL ¡§ 045-227-8855FAX ¡§ 045-227-8860¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¿·¹âÅç±Ø¡Ö3ÈÖ½Ð¸ý¡×¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬JR²£ÉÍ±Ø¡ÖÅì¸ý¡×¤è¤êÅÌÊâÌó10