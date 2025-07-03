¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î·ÙÈ÷¤ËÅö¤¿¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô·Ù¤Î·Ù»¡´±/Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ëº£·î£´Æü¤ÎÊÆÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤ò¹µ¤¨¡¢Ï¢Ë®Åö¶É¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Î½Ë²ì¹Ô»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÂç¤Î¥Æ¥í¶¼°Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¡¼¥ó¥¦¥ë¥Õ¡Ê°ìÉ¤Ïµ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡££Ã£Î£Î¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¶¼°Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¡¢¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡Ê£Ä£È£Ó¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ï¡¢£¶·î²¼½Ü¤Ë¶¦Æ±¤Ç