º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÃæ±ûÁÈ¿¥¡ÖÏ¢¹ç¡×¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç5.25¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿µîÇ¯¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÏ¢¹ç¡×¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÆ®¤ÎÄÂ¾å¤²Í×µá¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¤Î²óÅú¤Î½¸·×·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Äê´ü¾ºµë¤È´ðËÜµë¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿º£Ç¯¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï5.25¡ó¤Ç¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë5.10¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢