¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤¬¡¢1ÆüÇÛ¿®¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¡Øsabra¡ÙÂè4¹æ¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²á·ã¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ËÄ©¤ó¤À¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¸µÅ´¹©½ê¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤«¤Ä±ð¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½»æ¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤­¡¢Ë­Ëþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥Ô