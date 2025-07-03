¿·Ç³³Ù¤Ç¤ÏÀè·î27Æü¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ®²Ð¤¬º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦3Æü¤ÏÊ®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤é5000¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·Ç³³Ù¤Î²Ð¸ý¤«¤é¤ª¤è¤½6¥­¥í¤Î¹âÀéÊæ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï3ÆüÄ«¡¢³¥¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á»±¤ò¤µ¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿¤ê¤·¤ÆÅÐ¹»¤¹¤ë»ùÆ¸¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»ùÆ¸¡Ë¡ÖÀã¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö³°¤ÇÍ·¤Ù¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶µ¼¼¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤¿¤¤¡× Ì¸ÅçÏ¢»³¤Î¿·Ç³³Ù¤ÏÀè·î27Æü¤ÎÊ®²Ð¤¬7ÆüÌÜ¤Î¤­¤ç¤¦7·î3Æü¤â·ÑÂ³Ãæ