¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/03¡Û½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬7·î3Æü¡¢OMOTESANDO CROSSINGPARK¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼ ¥Þ¥í¡¼¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡×¥é¥º¥Ù¥ê¡¼ ¥ê¥Ã¥×¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¸ªµ±¤¯¢¡¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿Æó¤ÎÏÓ¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3Æü´Ö¸Â