¤«¤É¤äÀ½Ìý¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤´¤Þ¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëcafe¡õizakaya¡Ögoma to¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥´¥Þ¥È¡Ë¤Ï¡¢7·î4Æü¤«¤éÇò¤´¤Þ¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡ÖÇò¤´¤Þ¥µ¥Þ¡¼¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡¢¹õ¤´¤Þ¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¤Ò¤ó¤ä¤êÇ»¸ü¤Ê¡Ö¹õ¤´¤Þ¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥§¥¤¥¯¡×¡¢¥Ô¥ê¿É¤Î¤´¤Þ¥À¥ì¤ÈÇ»¸ü¤ÊÇò¤´¤Þ¤Î¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤¬Íí¤à¡Ö¤´¤Þ¥µ¥é¥À¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤«¤é¤À¤Ë´ò¤·¤¤¡¢²Æ¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£2022Ç¯6·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·