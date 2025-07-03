¡Ö¿¼Àù¤ê¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ì£Á¹Ì£¡×¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼ ¿¼Àù¤ê¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½©Åß¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥é¥À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æé¤Î¤¿¤ì»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¿¼Àù¤ê¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ì£Á¹Ì£¡×¤È¡Ö¿¼Àù¤ê¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° Í®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¡×¤Î2ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿Íµ¤¤Î¿¼Àù¤ê¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤ÈÍÑÅÓÄó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÆÍÑÀ­¤Ø¤Îµ¤¤Å¤­¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¿¼Àù¤ê¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° Í®»Ò¤³