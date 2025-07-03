¤­¤ç¤¦¤ÎÉÙ»³¸©Æâ¤Ï½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÉÙ»³»Ô¤ä¹â²¬»Ô¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ëº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤ÆÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç35.6ÅÙ¡¢ÉÙ»³¶õ¹Á¤Ç35.5ÅÙ¤Ê¤É¡¢¸©Æâ10¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á3¤«½ê¤Ç35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤­¤Î¤¦Å×ÇÈ¤Ç»àË´¤ÎÃËÀ­Áð´¢¤êÃæ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤«