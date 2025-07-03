µÄ¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó²¼±¡µÄÄ¹¡á£³Æü/Kayla Bartkowski/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¿Ê¤á¤ëÂç·¿¸ºÀÇË¡°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÆ²¼±¡¶¦ÏÂÅÞ¤Î°ìÉô¤ÎÈ¿ÂÐÇÉ¤ÎµÄ°÷¤é¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢Ë¡°Æ¤òËÜ²ñµÄ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£°ìÉôµÄ°÷¤¬¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êË¡°ÆÁË»ß¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬ÂÖÅÙ¤òÅ¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇË¡°Æ²Ä·è¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤¿¡£È¿È¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¸å£±£°Ç¯´Ö¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬£³Ãû£³£°£°£°²¯¥É¥ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤òÈãÈ½¤·