¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/03¡Û½÷Í¥¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬7·î3Æü¡¢OMOTESANDO CROSSINGPARK¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼ ¥Þ¥í¡¼¥ó ¥í¥ó¥É¥ó¡×¥é¥º¥Ù¥ê¡¼ ¥ê¥Ã¥×¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤éÈþ¥Ç¥³¥ë¥ÆºÝÎ©¤Ä¢¡¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏªÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿Æó¤ÎÏÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼¬ÅÄ¡£¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬ÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä