»²µÄ±¡Áªµó¡¢µÜ¾ëÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦ÀÐ³À¤Î¤ê»Ò»á¤¬¡¢NHKÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿Á°ÅÄÂÀ°ì»á¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£NHKÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿Á°ÅÄÂÀ°ì»á¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ³À¤Î¤ê»Ò»á¤Î²áµî¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ³À»á¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Æü¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸©·Ù¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¸õÊä¼Ô¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê»öÊÁ¡×¤Ê¤É