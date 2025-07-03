¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£³Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ëµð¿Í¤Î¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¡££±²ó¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢¤Ê¤ª¤â£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¹âÍü¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤Æº¸Á°¤Ø¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬À¸´Ô¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ö»°ÎÝ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¤«¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ò°Õ¼±¤·